هل ينتقل السومة إلى الزمالك في صفقة تبادلية بطلها زيزو؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك والعربي القطري للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب القلعة البيضاء، مقابل رحيل نجمه السوري عمر السومة للأبيض.

وقدم نادي العربي القطري عرضا رسميا إلى نظيره الزمالك للتعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل مبلغ مالي تبلغ قيمته 3.5 مليون دولار، إضافة إلى المهاجم السوري عمر السومة.

وأكد موقع «شوت» السعودي، عدم صحة الأنباء المتداولة بخصوص دخول عمرو السومة في مفاوضات من أجل الانتقال إلى الزمالك لتسهيل انتقال «زيزو» إلى العربي القطري.

وأشار الموقع إلى أن المهاجم السوري لديه رغبة في العودة إلى الدوري السعودي في الصيف الجاري، حيث تلقى اللاعب عرضًا من نادي التعاون.

وأوضح الموقع السعودي: “عمر السومة لا يمانع الانتقال لصفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وكان المهاجم السوري قد انضم إلى صفوف العربي القطري في أغسطس 2022، قادمًا من الاهلي السعودي على سبيل الإعارة قبل تفعيل شرائه الفترة المتبقية من عقده.