موقف أحمد قندوسي من العودة إلى الاهلي بعد نهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا

كشفت تقارير صحفية عن موقف الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب الاهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، والذي تنتهي إعارته نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

حيث كان قد أعار الاهلي أحمد القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم المنتهي 2023-2024، لمدة موسم واحد فقط.

وأشارت التقارير أن أحمد القندوسي يقترب من الاستمرار في صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة مرة آخرى.

وأضافت التقارير أن قندوسي قد تلقى عرضًا من جانب نادي زد، بجانب عروض خارجية من ناديي السويحلي الليبي والشمال القطري.

واستطاع أحمد قندوسي من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم في موسم مميز قدمه الجزائري رفقة سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة.

وكان قد توّج فريق سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس الرابطة المصرية للموسم 2023-2024 للمرة الثانية في تاريخه.