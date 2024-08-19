شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر من حساب فاركو على صعوده لدور الثمانية فى كأس مصر بعد اعتذار الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لنادي فاركو صورة ساخرة للفنان محمد هنيدي بعد اعتذار الأهلي من كأس مصر قبل المباراة التي تجمع الفريقين بدور الـ16 للبطولة، وعلقت عليها: "هو فين".

صفحة فاركو نشرت صورة الفنان محمد هنيدي من فيلم "فول الصين العظيم" وكتبت عليها، "هو فين"، مصحوبا بتعليق على المنشور: "فاركو إلى ربع نهائي كاس مصر بعد اعتذار النادي الأهلي".

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى نادى فاركو يخطره فيه باعتباره فائزا على الأهلى فى مباراة دور الـ16 بكأس مصر فى اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء وذلك بعد انسحاب الأهلى رسميا من بطولة كأس مصر.

كان الأهلى أعلن الانسحاب من كأس مصر بناء على قرار مارسيل كولر المدير الفنى للفريق لحصول لاعبيه على راحة كافية منعا لتلاحم المواسم.

من ناحية أخرى، سلم عامر حسين المشرف على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، تصورين لشكل الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

ويتضمن التصور الأول إقامة الدوري بشكله الطبيعي حال تمسك الأندية بقرارها من عدم المساس بشكل المسابقة، وينص التصور الثاني على شكل استثنائي للمسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم.

ويسود اتجاه قوي إلى انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.

وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري المصرى، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.