شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسي ومحمود حميدة وحسام غالي يحضرون عزاء نجل محمود طاهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من عمرو موسي ومحمود حميدة وابوهشيمة وابراهيم حسن وحسام البدري وعماد متعب وحسام غالي وخالد بيبو وسيد عبد الخفيظ ومحمد مصليحي ومجدي عبد الغني و وسيف زاهر و عبد الله غراب و محمد فاروق ومحمد العدل ومحمد ابو الوفا وباسل عادل ودينا الرفاعي وخالد زين وسمير عدلي وحمادة صدقي وهاني زادة علي حضور عزاء حسن نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، اليوم، الإثنين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما حضر كل من أحمد حسن الصقر و أسامة عرابي ومحمد شوقي ووليد سليمان، وزكريا عزمى.

وحرص كل من طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وإكرامي الشحات وإيهاب لهيطة وضياء السيد، على حضور العزاء.

كما حضر كل من: هشام العامري وعزيز الشافعي وأسامة عرابي وحسن صقر وياسر ريان وممدوح الشيشتاوي وهاني شكري وحازم الهواري ومجدي أبوفريخة ومحمد عمارة وثروت سويلم وزكريا عزمي وأحمد مجاهد وخالد الدرندلي.

وتوفى نجل محمود طاهر الجمعة الماضى، وتم تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس السبت.

وظهر المهندس محمود طاهر مُتأثراً بشكل واضح خلال تشييع جثمان نجله حسن، وظهر الحزن على وجهه أثناء استقبال الحضور قبل تشييع جثمان.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء الجمعة، ويقام العزاء اليوم، الإثنين، بمسجد المشير طنطاوي.



الحاضرون في عزاء نجل محمود طاهر



محمد الماشطة في عزاء نجل محمود طاهر



حسام غالي في في عزاء نجل محمود طاهر



سيد عبد الحفيظ في عزاء نجل محمود طاهر



عمرو موسى وزكريا عزمي في عزاء نجل محمود طاهر



في عزاء نجل محمود طاهر



متعب ووليد سليمان في عزاء نجل محمود طاهر



مجدي عبد الغني وأحمد حسن في عزاء نجل محمود طاهر



مشاهد من عزاء نجل محمود طاهر