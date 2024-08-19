حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأثنين 19 أغسطس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لدور الـ8 بعد انسحاب الأهلى من كأس مصر.

اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لدور الـ8 بعد انسحاب الأهلى من كأس مصر

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى نادى فاركو يخطره فيه باعتباره فائزا على الأهلى فى مباراة دور الـ16 بكأس مصر.

حراس الزمالك خارج حسابات حسام حسن فى معسكر المنتخب المقبل

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استبعاد ثنائي حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي من المعسكر المقبل.

عمار حمدى يعود للأهلى بعد انتهاء إعارته إلى المقاولون.. ولجنة التخطيط تقرر مصيره

تقرر عودة عمار حمدي لاعب الأهلي إلى ناديه بعد انتهاء إعارة اللاعب إلى نادي المقاولون العرب.

طاهر أبو زيد وحسن حمدى وأبو ريدة أول الحاضرين لعزاء نجل محمود طاهر

حرص كل من طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وإكرامي الشحات وإيهاب لهيطة وضياء السيد، على حضور عزاء حسن نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق.

عامر حسين يقدم تصورين لشكل الدوري المصري في الموسم المقبل

سلم عامر حسين المشرف على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، تصورين لشكل الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

جلسة منتظرة بين حسين لبيب وزيزو لحسم مصيره مع الزمالك

يعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الساعات المقبلة، جلسة مصيرية مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، ووالده، لحسم مستقبل اللاعب.

رسميا.. القبرصى بابا فاسيليو مديراً فنياً للاتحاد السكندرى

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين القبرصى بابا فاسيليو مديرا فنيا جديدا لزعيم الثغر بدءا من الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يحدد 21 سبتمبر موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة 21 سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين في الموسم الجديد، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صعود الفرق الثلاثة الأولى بدورى المحترفين الجديد إلى الدورى الممتاز.

"شرطان" لحراسة محمد عواد مرمى الزمالك فى السوبر الأفريقي أمام الأهلي

ينتظر الزمالك الجلسة المرتقبة مع محمد عواد لحسم مصيره النهائي من تجديد تعاقده، حيث قدم الزمالك عرضًا للحارس للتجديد 3 سنوات مقابل ما يقرب من 10 ملايين جنيه.



محاولات طبية لتجهيز محمد صبحى قبل مواجهة الأهلي فى السوبر الأفريقي

يبذل الجهاز الطبي لفريق الزمالك ، برئاسة الدكتور محمد أسامة، مجهودًا مضاعفًا من أجل تجهيز الحارس محمد صبحى الذى تعرض لإصابة بشرخ فى عظمة الكتف.

الأهلي يكثف جهوده لضم عمر الساعي بعد تعثر صفقة بن رمضان

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في الإسماعيلي من أجل حسم صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اتحاد اليد يحدد عقوبة عدم اللعب بفرق المرتبط

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد عقوية خصم 6 نقاط من النادى الذى لم يشارك بفريقى المرتبط 2004 ، 2006 فى دورى المحترفين للموسم الجديد 2024 - 2025.

المصرى يخاطب مسئولى استاد هيئة قناة السويس لاستضافة مبارياته بالدورى

كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إدارة النادي بدأت مخاطبة مسئولي استاد هيئة قناة السويس لاستضافة مباريات الفريق.



رابطة الأندية تجتمع الأسبوع المقبل لوضع تصور الدوري وتحديد موعد انتخاب المجلس

تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعها الأسبوع المقبل؛ لوضع تصور الموسم الجديد، وكذلك مناقشة موعد انتخاب المجلس الجديد الذي سيقود المنظومة خلال الفترة المقبلة.