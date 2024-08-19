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الأهلى أشرس هجوم وبيراميدز أقوى دفاع فى دورى 2023-2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:49 م

تصدر النادي الأهلي قائمة أقوى خط هجوم في مسابقة دوري 2023-2024، والذي انتهى بعد خوض جميع منافسات الجولة 34 والأخيرة، حيث نجح هجوم الفريق الأحمر في تسجيل 75 هدفاً، بينما حل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 62 هدفاً.

وفي خط الدفاع، سيطر بيراميدز على صدارة القائمة، حيث لم تهتز شباك السماوي سوى بـ27 هدفاً، بينما تساوى الأهلي مع مودرن سبورت في المركز الثاني بعدما استقبل كل منهما 28 هدفاً.

أشرس هجوم
أشرس هجوم

 

وجاء ترتيب أقوى الفرق هجومياً كالتالي:

1ـ الأهلي: 75 هدفاً
2ـ بيراميدز: 62 هدفاً
3ـ الزمالك: 53 هدفاً
4ـ سيراميكا: 51 هدفاً
5ـ زد إف سي: 48 هدفاً
6ـ البنك الأهلي: 46 هدفاً

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ترتيب الدفاع 

ترتيب أقوى خط دفاع

1ـ بيراميدز: استقبل 27 هدفاً
2ـ الأهلي: استقبل 28 هدفاً
3ـ مودرن سبورت: 28 هدفاً
4ـ زد: استقبل 35 هدفاً
5ـ سموحة: 35 هدفاً
6ـ الزمالك: 37 هدفا
7ـ إنبي: 37 هدفاً

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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