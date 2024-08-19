شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أشرس هجوم وبيراميدز أقوى دفاع فى دورى 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تصدر النادي الأهلي قائمة أقوى خط هجوم في مسابقة دوري 2023-2024، والذي انتهى بعد خوض جميع منافسات الجولة 34 والأخيرة، حيث نجح هجوم الفريق الأحمر في تسجيل 75 هدفاً، بينما حل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 62 هدفاً.

وفي خط الدفاع، سيطر بيراميدز على صدارة القائمة، حيث لم تهتز شباك السماوي سوى بـ27 هدفاً، بينما تساوى الأهلي مع مودرن سبورت في المركز الثاني بعدما استقبل كل منهما 28 هدفاً.



أشرس هجوم

وجاء ترتيب أقوى الفرق هجومياً كالتالي:

1ـ الأهلي: 75 هدفاً

2ـ بيراميدز: 62 هدفاً

3ـ الزمالك: 53 هدفاً

4ـ سيراميكا: 51 هدفاً

5ـ زد إف سي: 48 هدفاً

6ـ البنك الأهلي: 46 هدفاً

ترتيب الدفاع

ترتيب أقوى خط دفاع

1ـ بيراميدز: استقبل 27 هدفاً

2ـ الأهلي: استقبل 28 هدفاً

3ـ مودرن سبورت: 28 هدفاً

4ـ زد: استقبل 35 هدفاً

5ـ سموحة: 35 هدفاً

6ـ الزمالك: 37 هدفا

7ـ إنبي: 37 هدفاً