شكرا لقرائتكم خبر عن الصليبى يضرب فريقا كاملا فى الدورى.. 11 لاعبا ضحية الإصابة اللعينة والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت إصابة القطع في الرباط الصليبي، لعنة تطارد لاعبي الدوري المصري، في ظل زيادة المصابين بها خلال موسم 2023-2024، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، خاصة أن منهم من أصيب دون تدخل واضح من لاعب المنافس، خلال الموسم المنقضي، والذي انتهى أمس بختام منافسات الجولة 34.



ضحايا الرباطا الصليبي

1ـ محمود حمدي الونش

تعرض محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في فبراير الماضي، خلال مشاركته في مران الفريق الأبيض، ليعود من جديد إلى العلاج من هذه الإصابة التي أصيب بها قبل فترة ليست كبيرة من الإصابة الثانية.

2ـ محمد عبد الشافي

أصيب محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الزمالك للإصابة في الركبة، خلال المران الجماعي للفريق على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، في فبراير الماضي، إذ أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة.

3ـ أحمد حمدي

تعرض أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

4ـ عبد الله محمد

انضم عبد الله محمد ضاضا لاعب الزمالك المعار إلى صفوف مودرن فيوتشر، لقائمة المصابين بقطع في الرباط الصليبي، وفقًا لما أعلنه منذ أيام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

5ـ محمد أبو جبل

أصيب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري، والتي غادرها قبل نهايتها للإصابة، ثم خضع للأشعة التي أثبتت إصابته.

6ـ محمد شكري

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليخضع إلى عملية جراحية ومن ثم البدء في البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

7ـ أحمد أيمن منصور

تعرض أحمد أيمن منصور لاعب المصري البورسعيدي، للإصابة في مفصل الركبة اليسرى، في أثناء كرة مشتركة مع أحد مهاجمي فريق زد بالدوري، إذ غادر المباراة على الفور ليخضع للفحوصات التي أثبتت الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

8ـ عصام ثروت

تعرض عصام ثروت حارس مرمى النادي المصري لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في تدريبات فريقه ببورسعيد، وذلك قبل انتهاء الدوري بأسابيع قليلة.

9ـ كريم فؤاد

تلقى كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي صدمة قوية عندما أُصيب في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة، في إطار منافسات الجولة الـ24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج، ليتم الدفع بمحمد هاني بدلًا منه، لتثبت الأشعة بعد ذلك إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

10ـ حسن مجدي

أثبتت الأشعة التي خضع لها حسن مجدى لاعب طلائع الجيش إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وتعرض حسن مجدى للإصابة في مباراة البنك الأهلي التي فاز بها الطلائع بهدف دون رد في الجولة الأخيرة بالدوري.

11ـ أحمد فوزي

تعرض أحمد فوزي لإصابة قوية منعته من استكمال لقاء المقاولون والطلائع بالجولة التاسعة من الدوري، ليغادر الملعب، قبل أن تثبت الأشعة إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.