شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وخالد مرتجى والمندوه وحازم إمام يحضرون عزاء نجل محمود طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، على حضور عزاء حسن نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، اليوم الإثنين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما حضر محمد الدماطي وحسام المندوه وحازم إمام ومحمد زيدان وشريف عبد الفضيل ومصطفى يونس ومحمود الشامي ومحمد الجارحي وأمير توفيق وجمال عبد الحميد وإسلام الشاطر وأحمد فتحي ووليد العطار وشوقي غريب.

وتوفى نجل محمود طاهر الجمعة الماضى، وتم تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس السبت.

وظهر المهندس محمود طاهر مُتأثراً بشكل واضح خلال تشييع جثمان نجله حسن، وظهر الحزن على وجهه أثناء استقبال الحضور قبل تشييع جثمان.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء الجمعة، ويقام العزاء اليوم، الإثنين، بمسجد المشير طنطاوي.