شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 19- 8- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الإثنين، الموافق 19- 8- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الزمالك يربط رفع القيد بحسم صفقة أشرف بن شرقي، وجلسة منتظرة بين حسين لبيب وزيزو لحسم مصيره مع الزمالك.

جلسة منتظرة بين حسين لبيب وزيزو لحسم مصيره مع الزمالك

يعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الساعات المقبلة، جلسة مصيرية مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، ووالده، لحسم مستقبل اللاعب.

خضوع محمد صبحى لمجموعة من التدريبات التأهيلية لتجهيزه فى الزمالك

أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

حسام عبد المجيد ينتظم فى مران الزمالك وجلسة بين بيكى ومجدى واللاعبين

انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لكأس مصر تحت قيادة أندريه بيكى وأحمد مجدى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة، جاء ذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة بلدية المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

حراس الزمالك خارج حسابات حسام حسن فى معسكر المنتخب المقبل

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استبعاد ثنائي حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي من المعسكر المقبل، المقرر إقامته بعد أيام قليلة استعدادا لمواجهة كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا.

الزمالك يربط رفع القيد بحسم صفقة أشرف بن شرقي

اقترب المغربى أشرف بن شرقى ، لاعب الزمالك السابق، من العودة بقوة إلى ميت عقبة، بعد دخول مسئولي النادى فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب وشقيقه خلال الساعات الماضية، لإقناعه بالانضمام للفرق وتدعيم صفوف الأبيض فى الميركاتو الصيفى.

كل ما تريد معرفته عن مصير زيزو مع الزمالك بعد جلسة حسام المندوه

تترقب جماهير الزمالك مصير أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول، خاصة فى ظل تلقى اللاعب عروضًا للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونرصد فى الأسطر التالية كافة ما يدور حول مصير زيزو فى صيغة سؤال واجابة، كالتالى:

وكيل ميكالى: تلقينا عروضا من الزمالك وبيراميدز ومنتخب سوريا

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي روجيريو ميكالي ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري السابق، دخل دائرة اهتمامات الاتحاد القطرى لكرة القدم لتولي تدريب منتخب قطر الأولمبي. أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، أن الفريق سيشارك في كأس مصر، حيث يلتقى الفريق مع طلائع الجيش بعد غد، الأربعاء. الزمالك لـ"الخليج 365" بعد خطاب اتحاد الكرة: سنشارك فى كأس مصر

تأجيل محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطى المخدرات لجلسة 16 سبتمبر