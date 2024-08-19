شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض 30 مليون جنيه وإعارة لاعبين اثنين لضم الساعى من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن النادي الأهلي يكثف من جهوده لحسم صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

أكد المصدر أن نادي الإسماعيلي حدد مبلغ 50 مليون جنيه للموافقة على بيع عمر الساعي، فيما قدم الأهلي عرضا ماليا بقيمة 30 مليون، بالإضافة إلى إعارة لاعبين إلى الدراويش من أجل إقناعهم بالموافقة على بيع عمر الساعي.

وأوضح المصدر أن الأهلي عرض إعارة كريم الدبيس ولاعب آخر، من أجل إقناع الإسماعيلي بالموافقة على بيع الساعي، وينتظر حسم الأمور التفاوضية مع مسئولي الدراويش من أجل الظفر بخدمات اللاعب الشاب.

كشف المصدر أن اللاعب ينتظر العرض المالي الأعلى قبل تحديد وجهته القادمة، في ظل اهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه مثل الأهلي وبيراميدز.