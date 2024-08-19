تشلسي يسعى لتدعيم هجومه بالبرتغالي جواو فيليكس من أتلتيكو (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : يسعى نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الذي سبق له أن لعب في صفوفه على سبيل الإعارة، في صفقة قد تشهد انتقال لاعب خط وسط الـ"بلوز" كونور غالاغر إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وأفادت تقارير صحافية أن تشلسي وافق على رسوم بقيمة 51 مليون دولار مع أتلتيكو لإعادة المهاجم ابن الـ24 عاما إلى "ستامفورد بريدج".

أمضى فيليكس فترة إعارة مخيبة للآمال لمدة ستة أشهر بقميص تشلسي في النصف الثاني من موسم 2022 2023، حيث اكتفى بتسجيل أربعة أهداف في 20 مباراة.

وتشير التقارير إلى أن تشلسي عرض على البرتغالي الدولي الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة أيضا مع برشلونة، عقدا لمدة ست سنوات.

وقد يشرّع وصول فيليكس الباب أمام غالاغر (24 عاما) لإكمال انتقاله أخيرا إلى أتلتيكو بعد انهيار صفقة لاعب خط وسط إنكلترا الأسبوع الماضي عندما لم يتمكن تشلسي من الاتفاق على إبرام صفقة مهاجم أتلتيكو الشاب سامو أوموروديون (20 عاما).

ويتوجب على أتلتيكو بيع أوموروديون أو لاعب آخر لتمويل انتقال غالاغر الذي تدرّب بمفرده منذ عودته إلى تشلسي الأسبوع الماضي بعد التقاط صور له في إسبانيا، قبل انتقاله المقترح بقيمة 42.8 مليون دولار.

كما ورد أن تشلسي الذي استهل منافسات الدوري الممتاز بخسارة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية 0 2 الأحد، تلقى عرضا من نابولي الإيطالي للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

أمضى لوكاكو (31 عاما) نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون الموسم الماضي على سبيل الإعارة في روما.