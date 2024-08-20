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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 وشهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لدور الـ8 بعد انسحاب الأهلى من كأس مصر.

اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لدور الـ8 بعد انسحاب الأهلى من كأس مصر

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى نادى فاركو يخطره فيه باعتباره فائزا على الأهلى فى مباراة دور الـ16 بكأس مصر.

حراس الزمالك خارج حسابات حسام حسن فى معسكر المنتخب المقبل

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استبعاد ثنائي حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي من المعسكر المقبل.

عمار حمدى يعود للأهلى بعد انتهاء إعارته إلى المقاولون.. ولجنة التخطيط تقرر مصيره

تقرر عودة عمار حمدي لاعب الأهلي إلى ناديه بعد انتهاء إعارة اللاعب إلى نادي المقاولون العرب.

عامر حسين يقدم تصورين لشكل الدوري المصري في الموسم المقبل

سلم عامر حسين المشرف على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، تصورين لشكل الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

جلسة منتظرة بين حسين لبيب وزيزو لحسم مصيره مع الزمالك

يعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الساعات المقبلة، جلسة مصيرية مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، ووالده، لحسم مستقبل اللاعب.

"شرطان" لحراسة محمد عواد مرمى الزمالك فى السوبر الأفريقي أمام الأهلي

ينتظر الزمالك الجلسة المرتقبة مع محمد عواد لحسم مصيره النهائي من تجديد تعاقده، حيث قدم الزمالك عرضًا للحارس للتجديد 3 سنوات مقابل ما يقرب من 10 ملايين جنيه.

الأهلي يكثف جهوده لضم عمر الساعي بعد تعثر صفقة بن رمضان

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في الإسماعيلي من أجل حسم صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.