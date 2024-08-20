شكرا لقرائتكم خبر عن كريم كحلة: مصر مميزة فى "رفع الأثقال".. وهشتغل على نفسى لتحقيق بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تحدث كريم كحلة بطل رفع الأثقال، عن مشواره الرياضى قائلا: "حصلت على المركز الأول فى بطولة العالم للكبار، ثم كان ليا الشرف أن ألتحق بأولمبياد باريس ولكن لم يحالفنى الفوز، بسبب الإصابة، وإن شاء الله هشتغل على نفسى الفترة المقبلة لتحقيق ميدالية لبلدى".

وأضاف كريم كحلة خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى: "أنا بستعد للبطولات المقبلة بالتعرف على أرقام المنافسين فى المشاركات التى كانوا فيها، وده يحتاج إلتزام منى بالتمارين وتعليمات الكابتن".

ولفت كريم كحلة، إلى أن مصر مميزة فى لعبة رفع الأثقال، وخلال الفترة الماضية قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ المشروع القومى لضم لاعبين صغار فى السن وعمل معسكرات لهم لتأهيلهم للمشاركة فى البطولات الأولمبية المقبلة".

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاونا مثمرا مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.