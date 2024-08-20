شكرا لقرائتكم خبر عن 71 مليون مكاسب الاتحاد السكندرى المالية من بيع مابولولو وهشام صلاح والان مع تفاصيل الخبر

انتعشت خزينة نادي الاتحاد السكندري بمبلغ 71 مليون جنيه من عائد بيع ثنائي زعيم الثغر، كريستوفاو مابولولو وهشام صلاح، إلى أهلي طرابلس الليبي والبنك الأهلي على الترتيب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتم الاتحاد السكندري إجراءات بيع مابولولو إلى أهلي طرابلس الليبي مقابل مليون و200 ألف دولار، أي ما يعادل 60 مليون جنيه، فيما باع هشام صلاح إلى البنك الأهلي مقابل 11 مليون جنيه.

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين القبرصى بابا فاسيليو مديرا فنيا جديدا لزعيم الثغر بدءا من الموسم المقبل، خلفا لأحمد ساري الذي تولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم المنقضي.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بحضور أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى ومحمد أحمد سلامة ومحمد البحيري أعضاء مجلس الإدارة وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين.

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على التعاقد مع "فاسيليو" لقيادة فريق الكرة في الموسم الجديد 2024 2025، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وسوف يتم الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإدارى والطبي عقب استقرار المدير الفني عليه خلال الـ48 ساعة القادمة كل التوفيق والأمنيات الطيبة لـ"بابا فاسيليو" المدير الفني الجديد لزعيم الثغر.