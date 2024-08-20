الامارات | الجولة الافتتاحية لكأس «المحترفين».. مستوى فني فاق التوقعات وأداء بدني متقدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برزت ستة مشاهد في الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم (كأس رابطة المحترفين) التي جرت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وعلى الرغم من أن المباريات مثّلت الظهور الأول للأندية المشاركة في هذا البطولة، فإن الأداء الفني كان فوق مستوى التوقعات، وظهر اللاعبون بمستوى بدني متقدم، وهو ما يشير إلى جاهزية الفرق للتنافس على ألقاب الموسم الجديد.

وشهدت الجولة فوز بني ياس على دبا الحصن (4-2)، والشارقة على خورفكان (1-صفر)، والعين على كلباء (3-2)، والجزيرة على البطائح (3-1)، وشباب الأهلي على عجمان (2-صفر)، فيما تعادل العروبة والنصر من دون أهداف.

تأثير بيرترند

أصبح تأثير لاعب فريق البطائح، أناتول بيرترند مع «الراقي» واضحاً على الرغم من عملية الإحلال والإبدال التي شهدها الفريق، إذ شارك بهدفه الذي أحرزه في شباك الجزيرة، أول من أمس، في أربعة أهداف في آخر ست مباريات لفريقه في مسابقة الكأس وبطولة الدوري «سجل 3 وصنع 1».

عودة فواز بعد 11 عاماً

انتظر قائد فريق بني ياس، فواز عوانة 11 عاماً من أجل تسجيل هدف آخر في مسابقة الكأس، وكان اللاعب سجل في لقاء فريقه أمام دبا الحصن أول من أمس، ويعود هدفه السابق إلى الرابع من سبتمبر 2013، حينما أحرز في شباك العين في المواجهة التي انتهت وقتها بانتصار فريقه (3-1)، يذكر أن عوانة في المجمل خاض مع فريقه 57 مباراة في المسابقة، ولديه أربعة أهداف.

آزمون يقدم أوراق اعتماده

قدم لاعب فريق شباب الأهلي، الدولي الإيراني سردار آزمون، أوراق اعتماده بقيادته لـ«فرسان دبي» للانتصار على عجمان بهدفين نظيفين سجلهما في غضون خمس دقائق فقط، وعطفاً على جهوده حصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، كما أصبح ثالث لاعب إيراني يسجل لشباب الأهلي في المسابقة بعد مهدي قائدي وميلاد ميداوودي.

لابا يكسر صيام 837 يوماً

أنهى مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، 837 يوماً من الصيام عن التسجيل في المسابقة، وذلك بالهدف الذي أحرزه في شباك كلباء أول من أمس، إذ يعود آخر هدف له إلى المباراة النهائية للمسابقة في نسخة 2021-2022، أمام شباب الأهلي.

سلاح كلباء

سجل فريق كلباء نحو نصف عدد أهدافه في مرمى فريق العين من خارج منطقة الجزاء «3 أهداف من 7» وهو السلاح الذي ظل ناجعاً في كل مواجهة تجمع «النمور» بـ«الزعيم» وكان آخرها الهدف الرائع الذي أحرزه كايو جيرمانو أول من أمس في الدقيقة 80 بعد أن دار حول نفسه، وسدد كرة قوية من قرب قوس منطقة الجزاء، اكتفى حارس الضيوف بمشاهدتها وهي في الشباك.

13 لاعباً

ارتفع عدد اللاعبين الإيرانيين الذين سجلوا مع أنديتهم في مسابقة الكأس إلى 13 لاعباً، وكان آخرهم لاعب كلباء شهريار موغانلو الذي سجل من علامة الجزاء، علماً بأن الأخير حصل على فرصة التسديد بعد أن تخلى مواطنه مهدي قائدي عن تنفيذها.