شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 8 – 2024 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر اليوم ،الثلاثاء، بمواجهتين قويتين بين الإسماعيلى وسموحة، ومودرن سبورت مع إنبى، بعد اعتذار الأهلى عن المسابقة ويتأهل فاركو إلى دور الثمانية.

موعد مباراة الإسماعيلى وسموحة

يستقبل فريق الإسماعيلى، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق سموحة باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر. وتأهل فريق الإسماعيلى لهذا الدور بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل فريق سموحة بعد الفوز على لافيينا بهدف نظيف.

موعد مباراة مودرن سبورت وإنبى

وفى المواجهة الثانية، يواجه فريق مودرن سبورت فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق إنبى باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وتأهل فريق موردن سبورت لدور الـ16 بعدما اكتسح بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، فيما اكتفى فريق إنبى بهدف واحد أمام النجوم فى دور الـ32 من كأس مصر.