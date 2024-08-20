شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مترجم لكولر بعد قبول استقالة الجوادي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مترجم جديد ينضم للجهاز الفني ويبدأ أعمال الترجمة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية مع بداية سبتمبر المقبل، بعد قبول اعتذار خالد الجوادي مترجم الفريق الأحمر السابق.



ووافقت لجنة التخطيط، في اجتماعها الأخير، على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم، ووجهت له الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.

كما وافق النادي الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

وقررت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.