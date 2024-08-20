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منتخب 2008 يواجه الأردن اليوم فى الودية الثانية

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا – حسن السعدنى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 05:30 ص

يخوض  منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس ، اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام الأردن باستاد الإسكندرية، وكانت المباراة الأولى أقيمت مساء السبت الماضى وانتهت بفوز الفراعنة الصغار 2-1.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين لتجربة العديد من اللاعبين استعداداً لبطولة شمال أفريقيا المقرر لها فى شهر نوفمبر والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة الودية التي جمعتهما موخراً.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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