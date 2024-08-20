شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2008 يواجه الأردن اليوم فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس ، اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام الأردن باستاد الإسكندرية، وكانت المباراة الأولى أقيمت مساء السبت الماضى وانتهت بفوز الفراعنة الصغار 2-1.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين لتجربة العديد من اللاعبين استعداداً لبطولة شمال أفريقيا المقرر لها فى شهر نوفمبر والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة الودية التي جمعتهما موخراً.