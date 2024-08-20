شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يسلم قمصان تقريرا مفصلا عن ولايته فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يسلم خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي ، سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، بجانب عمله مدرباً عاماً، تقريرا مفصلا عن كافة الأمور الإدارية داخل النادي بعد قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه كمدير للكرة من قبل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، من أجل بدء مهمته الجديد بشكل رسمي قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.



و قررت لجنة التخطيط في اجتماعها تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة، بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.



كما قررت لجنة التخطيط قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة، ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.. وكلفت اللجنة بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.