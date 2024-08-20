شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينتظر عرضا رسميا من الزمالك لضم البلعوطى وحمدى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى إنبى وصول عرض رسمى من الزمالك لضم الثنائي عبد العزيز البلعوطى ومحمد حمدى حتى يتم دراسة العرض المقدم لضم الثنائي، خاصة أن الزمالك دخل فى مفاوضات مع اللاعبين عن طريق وكلاء اللاعبين.

ويلعب محمد حمدى في مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذى يحتاج إلى تدعيم في صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عبد العزيز البلعوطى والذى يلعب في حراسة المرمى.

وفتح نادى إنبى الباب أمام رحيل عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما ابتعد عن المشاركة في مباريات الفريق البترولى خلال الفترة الأخيرة.

وبات عبد العزيز البلعوطى على أعتاب الرحيل عن الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية المقبلة، لرغبته في المشاركة بالمباريات، والعودة إلى التألق مرة أخرى، وحتى لا يؤثر هذا الأمر على مستواه الفني والبدنى.