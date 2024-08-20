شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يواجه إنبى اليوم فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مودرن سبورت فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق إنبى باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر. وتأهل موردن سبورت لدور الـ16 بعدما اكتسح بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، فيما اكتفى فريق إنبى بهدف واحد أمام النجوم فى دور الـ32 من كأس مصر.

ويعول طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق مودرن سبورت، على الحالة المعنوية العالية لدى اللاعبين بعد الفوز على الأهلى فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى، فى مواصلة الأداء الجيد وخطف بطاقة العبور لدور الثمانية بحثا عن اللقب الثانى فى تاريخ النادى بعد التتويج بكأس رابطة الأندية فى نسختها الأولى.



وفى المقابل، يسعى السيد ياسين، المدير الفنى لفريق إنبى، لتحقيق الفوز والعودة ببطاقة العبور لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل مواصلة المشوار فى المسابقة، بعدما درس الفرق جيدا فى مباراته الأخيرة أمام الأهلى من أجل وضع خطة العبور وتحقيق التأهل.