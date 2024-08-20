شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخاطب الفيفا لرفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات رامي البدوي والان مع تفاصيل الخبر

بدأت إدارة النادي المصري إجراءات إنهاء إيقاف قيد النادي البورسعيدي، بعد تحويل مبلغ 260 ألف دولار وهي نسبة الـ 50% المتبقية من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي لدى النادي المصري.

ووصل إجمالي المبلغ المسدد للاعب لنحو 520 ألف دولار شاملة كافة نفقات هذا الملف، ليبدأ مجلس إدارة النادي في مخاطبة لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل بدء إجراءات رفع وقف القيد عن النادي سواء بالاتحاد المصري لكرة القدم أو بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فترة القيد الأولى لفريق المصري ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كان اللاعب رامي البدوي كان قد حصل على حكم نهائي وواجب النفاذ بالحصول على هذا المبلغ نظير عدم اتمام مجلس إدارة النادي المصري السابق لتعاقده مع اللاعب مطلع موسم 2022/2021 ، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف القيد للنادي المصري بل وتهديد مشاركته بالبطولة الكونفيدرالية قبل أن يقوم المجلس بسداد 50% من المبلغ قبل شهرين، ليعود ويسدد باقي المستحقات ويبدأ في إجراءات رفع وقف القيد.