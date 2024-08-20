شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستضيف سموحة غدا فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى ، فى السادسة مساء غد الأربعاء، فريق سموحة باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر. وتأهل فريق الإسماعيلى لهذا الدور بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل فريق سموحة بعد الفوز على لافيينا بهدف نظيف.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لاستغلال عامل الأرض فى تحقيق الفوز والعبور للدور المقبل، وتعويض الخسارة التى تعرض لها الدراويش هذا الأسبوع من النادى السكندرى فى الدورى بعدما خاض المباراة بفريق 2005 لانشغاله بمواجهة الاتفاق السعودى احتفالا بمرور 100 سنة على تأسيس النادى.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير بعد النتائج السيئة التى وقع فيها الفريق سواء فى الدورى أو فى المباريات الودية.

فى المقابل، يأمل أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، فى مواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق السكندرى والعودة ببطاقة العبور من الإسماعيلية لمواصلة المنافسة على لقب كأس مصر، وحذر اللاعبين من خطورة عبد الرحمن مجدى وفرض رقابة لاصقة عليه فى كل مكان داخل الملعب.