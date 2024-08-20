شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجهز سيناريوهين لشكل الدوري الجديد وترفض إلغاء الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

انتهت رابطة الأندية المصرية المحترفة من إعداد تصورين لشكل ونظام الدوري الجديد، على أن يتم عرضهما على الأندية خلال الاجتماع الذي يعقد خلال الساعات المقبلة، للوقوف على الشكل النهائي للمسابقة.

ويتضمن التصور الأول إقامة الدوري الجديد بنظامه الطبيعي والمعتاد على أن تكون المباريات مضغوطة بحيث ينتهي في يونيو 2025، بينما يتمثل التصور الثاني فى إقامة الدوري الجديد من دور واحد، ثم تلعب العشر فرق الأولى على المربع الذهبي بينما تلعب الفرق الثمانية الأخرى لتحديد الهبوط، وهو ما يعني اختصار المسابقة في 26 أسبوعا بدلا من 34 أسبوعا.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الجديد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل سواء بشكله الطبيعي أو الاستثنائي، في السياق ذاته، رفضت رابطة الأندية فكرة إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز الحالي على أن يهبط 6 فرق في الموسم الجديد.