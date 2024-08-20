شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عرضا ماليا لإقناع زيزو بالتجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تجهيز عرض مالى لتقديمه إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، لإقناعه بتجديد تعاقده مع النادى، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير، وبالفعل تلقى اللاعب عرضين للرحيل عن الأبيض من نيوم السعودى والعربى القطرى.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة أخرى مع زيزو على أن تكون أن بحضور حسين لبيب رئيس النادى، خلال الفترة المقبلة، لتقديم العرض المادى إلى اللاعب، خاصة أن الجلسة التى تم عقدها مع اللاعب خلال الساعات الماضية لم تشهد الحديث عن أى أمور مالية، وتمت دون حضور حسين لبيب الذى تغيب لأسباب خاصة.

وعقد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك جلسة مع زيزو ووالده لمناقشة مصير زيزو مع نادى الزمالك، وإبلاغ اللاعب بتمسك مجلس الإدارة بالكامل باستمراره مع القلعة البيضاء، خاصة أنه أحد أهم العناصر فى صفوف الزمالك.

ورفع العربي القطرى عرض شراء زيزو ليصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى الحصول على خدمات المهاجم السورى عمر السومة لمدة موسم، بعدما كان العرض الأول الذى قدم للزمالك بقيمة 3 ملايين دولار فقط.