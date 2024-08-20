الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الأجنبي وأشرف داري

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يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، وحسم صفقة التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وسد العجز في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، الذي يشهد تحديات قوية وخوض عدد كبير من البطولات المحلية والدولية.



كما يبذل مسئولو النادي الأهلي جهودا كبيرة لحسم صفقة المهاجم الأجنبي، باعتبارها على رأس أولويات مارسيل كولر فى الموسم الجديد من أجل التعاقد مع رأس حربة جديد يدعم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، بجانب الفلسطيني وسام أبو علي الذي تألق بشدة في الموسم المُنقضي مع الفريق الأحمر.



كما يرغب مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع أشرف داري لتدعيم الخط الخلفي، لاسيما بعد حسم إجراءات صفقة انتقال محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي، في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع ثنائي في لقب الدفاع حال الموافقة على احتراف محمد عبد المنعم.