شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينهي الاتفاق مع كريم يحيى لتعويض رحيل هشام صلاح والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري الإتفاق مع كريم يحيى ظهير أيمن الداخلية السابق، من أجل الانضمام لصفوف زعيم الثغر بدءًا من الموسم المقبل وتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

وأكد مصدر أن الاتحاد السكندري أنهى الاتفاق مع كريم يحيى لتدعيم صفوفه ليكون أولى صفقات الموسم الجديد، ويعوض رحيل هشام صلاح إلى البنك الأهلي.

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين القبرصى بابا فاسيليو مديرا فنيا جديدا لزعيم الثغر بدءا من الموسم المقبل، خلفا لأحمد ساري الذي تولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم المنقضي.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بحضور أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى ومحمد أحمد سلامة ومحمد البحيري أعضاء مجلس الإدارة وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين.

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على التعاقد مع "فاسيليو" لقيادة فريق الكرة في الموسم الجديد 2024 2025، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وسوف يتم الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإدارى والطبي عقب استقرار المدير الفني عليه خلال الـ 48 ساعة القادمة كل التوفيق والأمنيات الطيبة لـ"بابا فاسيليو" المدير الفني الجديد لزعيم الثغر.