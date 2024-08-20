دورة سينسيناتي: سينر يتوج بلقبه الثالث في الماسترز ويتحضر جيدا لفلاشينغ ميدوز

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : توج الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، بلقبه الثالث في دورات ماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، وذلك بتغلبه على الأميركي فرانسيس تيافو 7 6 (7 4) و6 2 الأحد في نهائي دورة سينسيناتي الأميركية.

وبعدما احتاج إلى ثلاث مجموعات لتخطي كل من الروسي أندري روبليف والألماني ألكسندر زفيريف في الدورين ربع ونصف النهائي، عانى بطل أستراليا المفتوحة في المجموعة الأولى أمام تيافو بعدما عجز أي منهما عن فرض نفسه على إرسال الآخر حتى احتكما إلى شوط فاصل حسمه الإيطالي لصالحه، منهيا المجموعة في 55 دقيقة.

لكن الوضع تغير في الثانية التي استهلها سينر بانتزاع الشوط الأول من منافسه الأميركي ثم كرر الأمر في الشوط الخامس ليتقدم 4 1، ما فتح الطريق أمامه لإنهائها على إرساله 6 2 في 41 دقيقة، محققا بذلك فوزه الثالث على ابن الـ26 عاما المصنف 27 عالميا من أصل أربع مواجهات بينهما.

وقال ابن الـ23 عاما بعد حسمه لقبه الخامس عشر من أصل 19 مباراة نهائية والثالث له في دورات ماسترز الألف نقطة بعد تورونتو العام الماضي وميامي هذا العام، إنه "كان اسبوعا صعبا. أنا سعيد بمباراة اليوم (الأحد). كان الأمر صعبا على الصعيد الذهني".

وتابع "خضت تجربة رائعة هنا وحاولت تقديم أفضل ما لدي اليوم. كنا نحن الاثنان مرهقين من الأمس (فاز تيافو على الدنماركي هولغر رونه في نصف النهائي بثلاث مجموعات). شعرنا نحن الاثنان بالكثير من التوتر لكني سعيد جدا بالمستوى الذي قدمته اليوم، لاسيما في اللحظات الهامة. تعاملت مع الأوضاع بشكل جيد في الملعب".

ورأى سينر الذي بات أصغر بطل في سينسيناتي منذ البريطاني أندي موراي عام 2008، أنه "كان هناك الكثير من التأرجح (في المستوى)، لكن هذا أمر طبيعي. لعبت بشكل جيد في اللحظات المهمة من كل مباراة".

وبعد حرمانه تيافو من لقبه الأول في دورات ماسترز الألف نقطة واحرازه لقبه الخامس للموسم في مشوار لم يحققه أي لاعب آخر في 2024، يبدو سينر المرشح الأوفر حظا للمنافسة على لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية التي تنطلق في 26 الحالي والتي لم يذهب فيها سابقا إلى أبعد من ربع النهائي (عام 2022).

في نهائي الأحد، حقق الإيطالي 29 ضربة ناجحة و13 إرسالا ساحقا، فيما كسر إرسال تيافو مرتين من أصل ثماني فرص.

وأقر تيافو بعد اللقاء "إني مرهق حقا"، متوجها إلى منافسه الإيطالي بالقول "أنا لست معتادا على لعب هذا العدد من المباريات مثلكم انتم الكبار. حسنا فعلت".

وكان الأميركي يخوض النهائي التاسع في مسيرته التي أحرز خلالها حتى الآن ثلاثة ألقاب، آخرها يعود إلى حزيران/يونيو 2023 في شتوتغارت.