شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الوصول لنهائي كأس مصر بعد اعتذار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بعد إسدال الستار على مسابقة الدوري، توجهت أنظار الجماهير المصرية، صوب بطولة الكأس التي تشهد منافسة قوية بين جميع الأندية على اللقب، خاصة بعد اعتذار النادي الأهلي حامل لقب النسخة الماضية عن المشاركة في البطولة.

وجاءت خريطة الوصول إلى نهائي كأس مصر كالتالي: ـ دور الـ 16

الإسماعيلي & سموحة

مودرن سبورت & إنبي

سيراميكا & زد

الزمالك & طلائع الجيش

ـ ربع النهائي

المصري & فاركو

بيراميدز & الجونة

الفائز من (الإسماعيلي وسموحة) & الفائز من (الزمالك والطلائع)

الفائز من (مودرن سبورت وإنبي) & الفائز من (سيراميكا وزد)

ـ نصف النهائي

الفائز من المصري وفاركو & الفائز من بيراميدز والجونة

المتأهل من مواجهات (الإسماعيلي وسموحة والزمالك والطلائع) & المتأهل من مواجهات (مودرن سبورت وإنبي وسيراميكا وزد)

ـ النهائي

المتأهل من ( المصري وبيراميدز وفاركو والجونة) & المتأهل من ( الإسماعيلي وسموحة والزمالك والطلائع ومودرن سبورت وإنبي وسيراميكا وزد)