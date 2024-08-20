شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم ثنائى الزمالك لقائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفنى لـ منتخب مصر على ضم ثنائى الزمالك أحمد سيد زيزو وناصر ماهر لقائمة المنتخب لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا يومى 6 و10 سبتمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

كما استقر الجهاز الفنى لـ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استبعاد ثنائى حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحى من المعسكر المقبل، المقرر إقامته بعد أيام قليلة استعدادا لمواجهة كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا.

واستقر الجهاز الفنى على ضم محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد بسام لصفوف المنتخب فى المعسكر القادم، وحال الاكتفاء بثلاثة حراس فقط ستتم المفاضلة بين شوبير وبسام بجانب الشناويين.

وتسلم حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر تقارير فنية عن منافسى الفراعنة فى المعسكر المقبل، حيث يتواجد فى المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، برفقة منتخبات كاب فيردى، وبوتسوانا، وموريتانيا.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر استقر بشكل كبير على اللاعبين المحترفين من أجل إرسال الخطابات لأنديتهم خلال الأيام القلية المقبلة، من أجل ضمهم للمعسكر المقبل لتصفيات أمم أفريقيا، حيث سيكون على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

واستقر حسام حسن على ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركى وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي وحمدي فتحي لاعب الوكرة.