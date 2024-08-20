شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ رحلة البحث عن المحترفين بعد الحصول على توقيع 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادى المصرى رحلة البحث عن المحترفين الأفارقة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الحصول على توقيع 3 لاعبين وهم، محمود حمدي حارس مرمى مودرن سبورت، ومحمد هاشم ومحمد مخلوف لاعبا الإسماعيلي، لتدعيم خط ظهر الفريق البورسعيدي.

وكان المصري قد أعلن بشكل رسمي، رحيل الثنائي الأجنبي، التونسي معتز زدام عقب انتهاء إعارته من الترجي، والجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري بسبب مشكلة في التجنيد ببلاده.

وقدم النادي المصري موسماً استثنائياً تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، والذي نجح في موسمه الأول مع الفريق في ضم صفقات قوية وحجز المقعد الرابع بالمربع الذهبي ومناطحة الكبار، والفوز بتأشيرة التأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليعيد أمجاد أبناء المدينة الباسلة.

وأنهى النادي المصري مسابقة الدوري في الموسم الجاري محتلاً المركز الرابع في المربع الذهبي، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.