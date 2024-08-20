شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح: مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 20 أغسطس 2024 10:58 ص
يرى عمرو صلاح أمين صندوق إتحاد كرة اليد أن مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات العالمية على أرضها على خلفية إستضافة كأس العالم للاندية " سوبر جلوب " سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وقال عمرو صلاح فى تصريح لبرنامج " صباح أون تايم " الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ، أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية تسطيع من خلالها إبهار العالم بتنظيم بطولات كبرى على أعلى مستوى .
وتستضيف مدينة العلمين الجديدة فى السابعة مساء غدا الأربعاء ، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل .
ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد و مسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة و راعى الإتحاد .
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