شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح: مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يرى عمرو صلاح أمين صندوق إتحاد كرة اليد أن مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات العالمية على أرضها على خلفية إستضافة كأس العالم للاندية " سوبر جلوب " سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقال عمرو صلاح فى تصريح لبرنامج " صباح أون تايم " الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ، أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية تسطيع من خلالها إبهار العالم بتنظيم بطولات كبرى على أعلى مستوى .

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة فى السابعة مساء غدا الأربعاء ، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل .

ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد و مسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة و راعى الإتحاد .