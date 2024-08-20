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عمرو صلاح: مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات فى كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 10:58 ص

يرى عمرو صلاح أمين صندوق إتحاد كرة اليد أن مصر قادرة على  تنظيم أكبر البطولات العالمية على أرضها على خلفية إستضافة كأس العالم للاندية " سوبر جلوب " سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقال عمرو صلاح فى تصريح لبرنامج " صباح أون تايم " الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ، أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية تسطيع من خلالها إبهار العالم بتنظيم بطولات كبرى على أعلى مستوى .

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة فى السابعة مساء غدا الأربعاء ، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل .

ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأسرة كرة اليد  بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد و مسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة و راعى الإتحاد .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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