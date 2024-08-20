شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تترقب تجديد عقد زيزو والإعلان عن ضم بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

دخل الثنائى، أحمد مصطفى زيزو، و أشرف بن شرقى في محور اهتمام جماهير الزمالك في الفترة الحالية، في ظل إقتراب عقد زيزو من الانتهاء مع الزمالك، والمفاوضات المكثفة مع المغربى أشرف بن شرقى للعودة مرة أخرى إلى ميت عقبة.

وتترقب جماهير الزمالك آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وحقه في التوقيع لأى ناد في يناير المقبل، خاصة وأن الساعات الماضية شهدت عقد جلسة بين زيزو ووالده، مع حسام المندوه أمين الصندوق لمناقشة ملف التجديد والعروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، من نيوم السعودى و العربى القطرى.

ومن المنتظر أن يعقد زيزو جلسة مع حسين لبيب رئيس النادى خلال الساعات المقبلة، لحسم مصيره مع الفريق سواء بالتجديد أو الموافقة على أي من العروض التي تلقاها اللاعب.

ويعكف مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تجهيز عرض مالى لتقديمه إلى زيزو لاعب الفريق، لإقناعه بتجديد تعاقده مع النادى، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير

كما تترقب الجماهير موقف أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، من العودة الى الزمالك مرة أخرى، بعد أن دخلت إدارة النادى في مفاوضات مع اللاعب وشقيقه للانضمام الى الزمالك في الصيف ، والتفاوض حول المقابل المادى للصفقة، حيث عرض الزمالك مليون و100 الف دولار في الوقت الذى طلب فيه اللاعب مليون و200 الف ، ومن المقرر تجهيز مقدم التعاقد مع اللاعب تمهيدا لتوقيعه رسميا للأبيض، واتفق الزمالك مع بن شرقي على تفاصيل الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب بعد انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يحضر اللاعب وشقيقه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش النهائية لإتمام التعاقد.

وكشف مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن الزمالك ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق لحين إتمام صفقة بن شرقى بشكل رسمي، حتى يتم قيد اللاعب في صفوف الفريق.

وأضاف المصدر، أن صفقة بن شرقى ستتم خلال ساعات بعد التواصل مع رشيد بن شرقى شقيق اللاعب، والمرونة فى التعامل بين النادى وبن شرقى.

