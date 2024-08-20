شكرا لقرائتكم خبر عن تكريماً لـ أحمد رفعت.. مودرن سبورت يلتقط الصورة التذكارية في الكأس بصورة اللاعب الراحل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل لاعبو مودرن سبورت، التقاط الصورة التذكارية للفريق قبل مباراة اليوم أمام إنبي في كأس مصر، بقمصان تحمل صورة زميلهم الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق، وذلك تكريماً لذكراه الأربعين.

يواجه فريق مودرن سبورت فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق إنبى باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر. وتأهل موردن سبورت لدور الـ16 بعدما اكتسح بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، فيما اكتفى فريق إنبى بهدف واحد أمام النجوم فى دور الـ32 من كأس مصر.

وأحيا مودرن سبورت ذكرى وفاة أحمد رفعت الأربعين، والتي وافقت الخميس الماضي، عبر الحساب الرسمي للنادي، الذي نشر صورة اللاعب وعلق " 40 يوم مروا على وفاة لاعبنا أحمد رفعت.. لم ولن ننساك".

واعتاد لاعبو مودرن سبورت على التقاط الصور التذكارية بقميص يحمل صورة زميلهم الراحل خلال مباريات الدوري، في لافتة إنسانية تكريماً للاعب الراحل.

حالة من الصدمة عاشها الشارع الكروي المصري في صباح السادس من شهر يوليو الماضي، بعدما ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا عن عمر بلغ 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت تعرض لوعكة صحية في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب، وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير، إلا أن القدر داهمه سريعاً بعدما توفي بشكل مفاجئ لتراجع حالته الصحية.