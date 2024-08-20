«حزين عليه».. مرتضى منصور عن إمام عاشور: كنت عارف انه هيروح الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه "كان على علم بصفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي قبل رحيله عن صفوف الأبيض."

وقال مرتضى، في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24"،: "أنا زعلان على إمام عاشور مش زعلان منه.. وكنت عارف إنه رايح الأهلي وعشان كده سألته في الفيديو اللي اتنشر قبل ما يسيب الزمالك.. وعارف كمان إن كهربا هو اللي واخده."

وأضاف رئيس الزمالك السابق: "لو إمام عاشور بأخلاقياته وسلوكياته كان جالي فيه 100 جنيه كنت بيعته".

وتابع مرتضى منصور: «أخذ في إمام عاشور 10% نسبة إعادة بيع ولا أتحصل على مليون جنيه كاش».

يشار إلى أن إمام عاشور انضم إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من صفوف فريق ميتيلاند الدنماركي.

وسبق ولعب إمام عاشور بقميص نادي الزمالك قبل احترافه في الدوري الدنماركي.