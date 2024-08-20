قرار عاجل في الاهلي بخصوص رباعي حراس المرمى

كشفت تقارير صحفية عن قرار عاجل داخل أروقة النادي الاهلي بخصوص رباعي حراس مرمى الفريق الكروي الأول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويملك فريق الاهلي 4 حراس مرمى خلال الوقت الحالي، وهم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة القلعة الحمراء تدرس رحيل أحد حراس مرمى الفريق الكروي الأول خلال الصيف الجاري، وذلك في ظل وجود 3 حراس من العيار الثقيل في الموسم المقبل، بجانب حارس رابع شاب.

وأوضحت، أن إدارة الاهلي تتجه لاتخاذ قرار رحيل أحد الحراس على سبيل الإعارة، بعد تألق الثلاثي “الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء”.

وأكدت، حمزة علاء، الحارس الثالث في الفريق، هو الأقرب للخروج على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري، بسبب تلقيه العديد من العروض المحلية، خلال الفترة الماضية، بجانب رغبته في المشاركة بشكل أساسي.

وظهر حمزة علاء حارس الأحمر بمستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024، وقاد الفراعنة الصغار، رفقة زملائه، للمربع الذهبي.

كما ظهر مصطفى مخلوف الحارس الرابع بمستوى جيد خلال مشاركته في المباريات الـ3 الأخيرة بالدوري، بعد إراحة الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.