جوميز يتغنى بـ الاهلي قبل نهائي السوبر الأفريقي

تغنى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره الاهلي قبل موقعة مباراة نهائي السوبر الأفريقي، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.

وسلاقي فريق الزمالك نظيره الاهلي يوم 29 سبتمبر المقبل، في المملكة العربية السعودية بملعب آرينا.

وقال جوميز خلال تصريحات تليفزيونية: “مواجهة الاهلي في الدوري تختلف عن مباراة البطولة، بالتأكيد نهائي السوبر الأفريقي له مذاق مختلف”.

وتابع مدرب الزمالك بخصوص الانسحاب أمام غريمه التقليدي من لقاء الدوري: “الاهلي فريق قوي جدًا ولا أحد.يخفي ذلك، ولديه لاعبين عظماء، وأظهر أنه من الممكن أن يلعب بـ 11 لاعب مختلف ويحافظ على نفس الجودة”.

وكان الأبيض قد قرر عدم خوض مباراة القمة بالجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز “النيل” 2023-2024، اعتراضًا على نظام المسابقة.

وواصل: “الأحمر يعكس طريقة تفكير المدير الفني، فهم يغلقون الخطوط ويحمون منطقة الجزاء بشكل أفضل، ولا يتواجدون كثيرًا في منطقة جزاء المنافس”.

واختتم: “الاهلي فريق متماسك وقوي، ونقطة قوتهم اللعب الجماعي، أنا شاهدت معظم مبارياتهم، ولا أستطيع أن أقول أن هذا اللاعب هو الذي يمكنه حصد الـ 3 نقاط للفريق”.