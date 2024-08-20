بعد رحيل بيبو.. فرمان جديد من كولر في الاهلي

انضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بعدما أعلن مجلس الإدارة رحيل خالد بيبو من منصب مدير الكرة.

وكان خالد بيبو قد رحل عن منصب مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، خلال الساعات القلية الماضية، بطلب من مارسيل كولر المدير الفني.

ويجري كولر المدير الفني للمارد الأحمر بعض التعديلات في جهازه المعاون، والجهاز الطبي في الفريق.

وأفادت تقارير، أنه جرى التعاقد مع محلل أداء جديد، لينضم إلى الجهاز المعاون لمارسيل كولر، وهو سعيد النحاس.

وأشارت إلى أن النحاس سيبدأ العمل بشكل رسمي مع الجهاز الفني، بعد انتهاء فترة الراحة التي يحصل عليها الفريق، ومن المقرر ظهوره بداية شهر سبتمبر المقبل.

وشددت التقارير على إجراء تعديلات أخرى في الأيام المقبلة، تطول الجهاز الطبي في النادي الاهلي.

وأوضحت، المدرب السويسري يرغب في إجراء بعض التغييرات في الطاقم الخاص بتأهيل اللاعبين من الإصابات، كما سيتم التعاقد مع مترجم جديد للمدير الفني، بعد رحيل خالد الجوادي بقرار من مجلس الإدارة.