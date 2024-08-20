بيكي يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الطلائع بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في التاسعة مساء غدا الأربعاء، على استاد السلام، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وسوف يقود الفريق خلال هذه المباراة الكاميروني أندريه بيكي، المدرب العام، ومعه أحمد مجدي المدرب المساعد، في ظل سفر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق إلى بلاده لقضاء إجازة بعد انتهاء بطولة الدوري.

وسيضع المدرب الكاميروني، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأبيض المناسبة، لمواجهة طلائع الجيش، خلال المران الختامي اليوم الثلاثاء.

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