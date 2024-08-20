"لا يمكن أن نخفي هذه الحقيقة".. جوميز يتغنى بقوة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أثنى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك على قوة فريق الأهلي، وقدرته على حصد جميع البطولات في ظل امتلاكه لاعبين مميزين.

قال جوميز في حواره عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي فريق قوي حقا ولديه لاعبين عظماء، وأظهر ذلك أنه من الممكن أن يلعبوا بـ11 لاعبا مختلفا ويحافظون على نفس الجودة".

أضاف: "الأهلي لديهم فريق قوي جدًا ولا يمكن أن نخفي هذه الحقيقة، وإذا استخدمنا قوتنا بنفس طريقة الأهلي ستكون أمورنا مختلفة، يغلقون الخطوط ويحمون منطقة الجزاء بشكل أفضل، ولا يتواجدون كثيرا أمام منطقة جزاء المنافس".

أكمل: "بشكل ما الفريق الأحمر يعكس طريقة تفكير المدير الفني، وأعلم جيدا أن مواجهة السوبر ظروفها مختلفة عن مباراة الدوري، لأنها تمثل بطولة، لا تهم نتيجة الدوري بشكل كبير لأن السوبر مختلف كثيرا".

وأوضح: "الأهلي لم يلمع منه فرد لكنني أرى أن الأهلي فريق متماسك وقوي كفريق، إذا نقطة قوتهم أنهم يلعبون كفريق، وشاهدت معظم مبارياتهم، يلعبون كالآلة القوية".

اقرأ أيضا:

بيكي يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الطلائع بالكأس