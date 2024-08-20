"وكيل زور ورقة بختم اتحاد الكرة".. عبدالرحمن جبنه يوضح سبب فسخ تعاقده مع العربي الكويتي بعد 12 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف اللاعب عبد الرحمن خالد "جبنه" عن سبب فسخ تعاقده مع نادي العربي الكويتي بعد 12 يومًا من إعلان الصفقة.

وقال اللاعب صاحب الـ 28 عاماً عبر مقطع فيديو نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن نادي العربي يقول مسؤولوه إنه وقع لنادِ آخر دون علماه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس صحيحاً:"كيف أوقع لنادِ درجة رابعة في نفس وقت انتقالي إلى العربي؟".

وأوضح لاعب المقاولون السابق أن هناك مدرب يُقدره طلب منه العمل مع وكيل معين ولكن لم يجلب له العروض فاتفق معه عن التوقف عن العمل سويًا، منوهًا إلى أنه عندما انتقل إلى العربي فوجيء بهذا الوكيل يتواصل مع وكيله الذي أحضر له العرض ويُهدده بإنهاء مسيرته الكروية.

ونوه اللاعب إلى أن هذا الوكيل كان قد منحه بعض المال عندما كان لا يتم صرف راتبه من المقاولون العرب بسبب سوء النتائج وهي الأمور التي كان سيردها بجانب 5% من قيمة انتقاله لصفوف العربي.

وزعم جبنه بأن هذا الوكيل قد وضع عقوداً له بنادي بالدرجة الرابعة اسمه "إيديال جولدي" ثم أرسل العقود لنادي المقاولون، مضيفًا:"كيف أترك المقاولون وانضم لفريق درجة رابعة هناك ورقة من اتحاد الكرة تم تقديمها لنادي العربي بذلك وهذه الورة مزورة عليها ختم اتحاد الكرة هناك من أفسد مستقبل شخص مقابل ألفين أو 3 ألاف جنيه".

صاحب الـ 28 عاماً قد انضم لصفوف العربي الكويتي يوم 7 أغسطس الجاري قادمًا من صفوف المقاولون العرب.

وشارك اللاعب الذي ينشط في مركز الوسط المدافع بقميص العربي كبديل في الدقيقة 77 من مباراة فريقه أمام نظيره التضامن أول أمس السبت والتي انتهت بفوزهم بنتيجة 3-2.

ويحتل فريق العربي بعد مرور جولتين من الدوري الكويتي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الكويت المتصدر.

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