"الجمهور حاجة مرعبة".. أول تعليق من مختار مختار على توليه لجنة التخطيط بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق مختار مختار، نجم الأهلي السابق، على تعيينه رئيسا للجنة التخطيط بالنادي الأحمر، مؤكدا أن تواجده مرة أخرى في بيته الأهلي سيمنحه دافع لتقديم الأفضل.

وقال مختار مختار، خلال تصريحاته عبر قناة "الشمس": "النادي الأهلي سبب معرفة الناس باسم مختار مختار، ولجنة التخطيط مسؤولة فقط عن كرة القدم، وهناك اجتماع الأسبوع المقبل مع محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات".

أضاف: "قطاع الناشئين سيكون له دور مهم في النادي الأهلي في الفترة المقبلة والأولوية لأبناء النادي، ونبحث دائما عن تحقيق البطولات والأهلي لا يعرف غير تحقيق الألقاب".

أكمل: "النادي ورائه جمهور غفير، حاجة مرعبة وجماهير الأهلي لا تتهاون في تحقيق الألقاب، ونعمل على تحقيق الألقاب وتلبية رغباتهم".

وتابع: "سياسة النادي هي الأساس التي نعمل عليها، وأنا من مدرسة الأهلي ولكن نبحث عن أفضل اللاعبين الذين يستطيعون تلبية طموحات الأحمر

وأتم تصريحاته: "متواجد في لجنة التخطيط، أنا ومحمد رمضان وزكريا ناصف، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونسعد الجماهير".

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