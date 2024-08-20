"ارتبط اسم عبدالمنعم به".. نيس الفر نسي يُعلن رسميًا ضم مدافع منتخب كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي نيس الفرنسي التعاقد مع مويس بومبيتو مدافع منتخب كندا المحترف بصفوف كولورادو رابيدز الأمريكي.

وأوضح نادي نيس، عبر بيان رسمي صادر مساء أمس الإثنين، أن اللاعب صاحب الـ 24 عاماً وقع على عقود يونيو 2028.

وكان اللاعب قد انضم لمنتخب كندا الأول في يونيو 2023 حيث أصبح بعد ذلك المدافع الأساسي لبلاده وشارك في 12 مباراة دولية.

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو الفرنسية"، في وقت سابق أن نيس قد أتم اتفاقه مع الأهلي بشأن انتقال مدافع الفريق الأحمر إلى النادي الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2028 مقابل 4 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو مكافآت.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي، في يونيو 2025، ما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع مع أي نادي خلال يناير المقبل.

وخاض محمد عبد المنعم رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي 44، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

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