"أعدنا أموال الصفقة".. رئيس الإسماعيلي يوضح سبب فشل احتراف عبدالر حمن مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي عن سبب عدم فشل حتراف لاعب فريقهم عبدالرحمن مجدي.

وقال أبو الحسن في تصريحات للقناة الأولى مساء أمس الإثنين، إنهم وافقوا على انتقال عبدالرحمن مجدي لصفوف نادي أهلي بني غازي الليبي ولكن تم التراجع في الصفقة.

وأوضح رئيس الإسماعيلي أن سبب التراجع هو تغيّر الأجهزة الفنية في أهلي بني غازي لذا أعادوا أمول الصفقة مرة أخرى.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الإسماعيلي في موسم 17/18 قادمًا من صفوف الترسانة.

وشارك صاحب الـ 26 عاماً بقميص الإسماعيلي في 161 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 12 لزملائه.

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