"عيب على شيكابالا وعبدالواحد".. مرتضى منصور يكشف سبب غيابه عن جلسة فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، سبب غيابه عن جلسة محاكمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض التي أقيمت أمس الإثنين، بتهمة القتل الخطأ.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات صحفية: "أحمد فتوح كان عنده جلسة، وأنا محضرتش عشان دي أول جلسة، وتم تأجيلها ليوم 16 سبتمبر، وكلنا بنسانده، وهو شاب وأخطأ مرة وإثنين زي أي شاب".

أضاف: "فتوح قائد نادي الزمالك حاليًا، والحساب قانوني وبعدين يأتي التربوي ولكن بعد انتهاء هذه الظروف الصعبة، هو ليس منحرف هو إنسان وأخطأ".

وأوضح: "بعزي أسرة المرحوم بالكامل، ولكن عندي كلمتين لازم أقولهم، عيب لما شيكابالا وعبدالواحد السيد مدير الكرة، يروحوا يعزوا بعد 10 أيام من وفاة الراجل".

وأتم تصريحاته: "بنسعى للتصالح مع أسرة المرحوم حاليًا، ولازم التصالح والتراضي يتم في أسرع وقت، ولم يحصل تصالح حتى الآن".

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، أجلت نظر محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدر، ودهس المجني عليه "السيد أحمد" والتسبب في وفاته، إلى جلسة 16 سبتمبر مع استمرار حبسه.

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