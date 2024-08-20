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العريان: منتخب مصر ضيع نفسه في الأولمبياد لسبب تافه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أنه ليس راضٍ عن عدد الميداليات الأولمبية التي حققتها البعثة المصرية في أولمبياد باريس الأخيرة.

وقال العريان خلال تواجده عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان من المتوقع أن ننافس على 11 ميدالية، وكنا نأمل في أن نكون أكثر من أولمبياد طوكيو".

وأضاف شريف العريان: "منتخب كرة القدم ضيع نفسه بعد طرد عمر فايد لسبب تافه وهو الاعتراض على الحكم، ولكن تحقيق المركز الرابع ليس بالأمر السئ، ولم نتوقع الهزيمة أمام المغرب بسداسية نظيفة".

واستطرد: "زياد السيسي كان المرشح الأول لحصد ميدالية ولكن في نصف النهائي زادت ثقته وهو ما أفقده تركيزه".

واختتم: "منتخب كرة اليد مكانه كان منصة التتويج، ولكن ما حدث أمام إسبانيا غير مفهوم، وخسرنا المباراة في آخر الثواني بشكل مفاجئ".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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