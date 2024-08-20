رد رسمي من الإسماعيلي على مفاوضات الأهلي لضم عمر الساعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي عما يُثار بخصوص وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ولاعب فريقهم عمر الساعي.

وقال أبو الحسن في تصريحات للقناة الأولى مساء أمس الإثنين إنه لا توجد أي مفاوضات رسمية من النادي الأهلي لضم عمر الساعي خلال الفترة الجارية.

وأتم رئيس نادي الإسماعيلي تصريحاته بقوله:"هذه الملفات كانت مؤجلة بسبب صعوبة موقف الفريق بالدوري".

وشارك لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاماً بقميص الإسماعيلي في الموسم الماضي بـ 31 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.

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