شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لـ ”الخليج 365”: لم نتلق عروضاً لأى لاعب ومتمسكون بالقوام الأساسي والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، مصير لاعبي الفريق بعد الهبوط إلى القسم الثاني، خاصة بعد تردد أنباء عن تلقي أكثر من لاعب عروضاً محلية وعربية.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن لأي لاعب من لاعبي الفريق، مضيفاً أن النادي متمسك بكل اللاعبين استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى المقاولون العرب مسابقة الدوري بالهزيمة أمام الجونة فيالجولة الأخيرة بهدف نظيف، واحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 18 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 57.

تأسس نادي المقاولون العرب عام 1973، وفى موسم 1978-1979 صعد الفريق للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه واحتل المركز الرابع

وابتعد نادي المقاولون العرب عن الدوري المُمتاز بعد هبوطه للدرجة الثانية ثلاث مواسم: في المرة الأولى هبط الفريق في موسم 1992- 1993، وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز، وفي المرة الثانية هبط المقاولون في موسم 2003 - 2004، واستمر أيضاً في موسم 2004-2005 بالقسم الثاني وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز.