شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تُهدد معسكر منتخب مصر المقبل بالتأجيل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مهددا بالتأجيل وعدم الإنطلاق فى الموعد الذى كان الجهاز الفنى قد استقر عليه وهو يوم 25 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباراتى الرأس الأخضر وبوتسوانا يومى 6 و 10 سبتمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وهناك 3 أسباب تهدد انطلاق معسكر المنتخب يوم 25 أغسطس وهى:

غياب لاعبى الأهلى

أعلن النادى الأهلى حصول عدد كبير من لاعبيه على راحة حتى الأول من سبتمبر المقبل، خوفا من تعرضهم للإجهاد والإصابات بسبب تلاحم المواسم على أن ينضم اللاعبون لمعسكر المنتخب مع بداية التوقف وفقا للأجندة الدولية لذا لن يتمكن جهاز المنتخب من ضم لاعبى الأهلى قبل الأول من سبتمبر المقبل.

كأس مصر

تقام أيضا فى الفترة الحالية وحتى يوم 30 أغسطس الجارى مباريات كأس مصر، وتتمسك الأندية بمشاركة لاعبيها لذا لن يتمكن جهاز المنتخب من ضم لاعبى الأندية المشاركة فى الكأس قبل وضوح الرؤية بخصوص مصيرها فى البطولة.

وصول المحترفين

يصل اللاعبون المحترفون إلى مصر استعدادا لمعسكر المنتخب بداية من الأول من سبتمبر المقبل ، حيث استقر الجهاز الفنى على استدعاء 8 محترفين هم :

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى

مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي

عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني

أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي

محمد شريف لاعب الخليج السعودي

حمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى

محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي