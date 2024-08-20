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أول ظهور لـ يحيى خالد مع يد باريس سان جيرمان

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 01:46 م

ظهر يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد فى لأول مرة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان فى جلسة تصوير بعد عودته مع الفراعنة من أولمبياد باريس 2024 .

و أعلن نادى باريس سان جيرمان التعاقد مع يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد أغسطس الماضى  لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2027، لاستكمال مشوار مسيرته الاحترافية.

يحيى خالد
يحيى خالد

 

يحيى خالد 2
يحيى خالد 2

 

ويبدأ يحيى خالد مشواره مع باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل قادما من فيزبريم المجرى .

أنهى  منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس  فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس ، بعد الخسارة أمام  نظيره الإسبانى، بنتيجة  29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024 .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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