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شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ يحيى خالد مع يد باريس سان جيرمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 20 أغسطس 2024 01:46 م
ظهر يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد فى لأول مرة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان فى جلسة تصوير بعد عودته مع الفراعنة من أولمبياد باريس 2024 .
و أعلن نادى باريس سان جيرمان التعاقد مع يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد أغسطس الماضى لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2027، لاستكمال مشوار مسيرته الاحترافية.
يحيى خالد
يحيى خالد 2
ويبدأ يحيى خالد مشواره مع باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل قادما من فيزبريم المجرى .
أنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.
وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس ، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024 .
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