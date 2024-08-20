شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ يحيى خالد مع يد باريس سان جيرمان والان مع تفاصيل الخبر

ظهر يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد فى لأول مرة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان فى جلسة تصوير بعد عودته مع الفراعنة من أولمبياد باريس 2024 .

و أعلن نادى باريس سان جيرمان التعاقد مع يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد أغسطس الماضى لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2027، لاستكمال مشوار مسيرته الاحترافية.



يحيى خالد



يحيى خالد 2

ويبدأ يحيى خالد مشواره مع باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل قادما من فيزبريم المجرى .

أنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس ، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024 .